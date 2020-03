Canada wil geen Amerikaanse troepen aan de grens

De Canadese regering wil niet dat de Verenigde Staten troepen naar de grens sturen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Dat is een compleet overbodige stap die in onze ogen schadelijk zou zijn voor onze relatie”, zei vicepremier Chrystia Freeland volgens het Canadese CBC News.

De VS overwegen volgens een ingewijde ongeveer 1000 manschappen te stationeren op zo’n 25 kilometer van de grens tussen de buurlanden. Die moeten met sensoren in de gaten gaan houden of mensen illegaal de grens oversteken. Het is volgens een andere bron van CBC niet de bedoeling dat de militairen ook daadwerkelijk mensen gaan oppakken.

De regering van Canada zit echter niet te wachten op de komst van de Amerikaanse troepen bij de bijna 8900 kilometer lange grens. „Canada is fel tegen dit Amerikaanse voorstel en dat hebben we onze Amerikaanse collega’s ook heel duidelijk laten weten”, aldus Freeland.