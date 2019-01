Canada waarschuwt inwoners die naar China gaan

De Canadese regering waarschuwt zijn inwoners die in China verblijven of naar het land willen afreizen voor het risico om willekeurig aangehouden te worden. Het risicoprofiel van China blijft verder op het een na laagste niveau. „We blijven alle Canadezen die naar China reizen adviseren om een hoge mate van voorzichtigheid te betrachten”, aldus de regering in haar reisadvies.

De waarschuwing volgt nadat een Canadees maandag in China in hoger beroep is veroordeeld tot de doodstraf. De man zou in 2014 zijn gearresteerd en werd in november 2016 veroordeeld tot vijftien jaar vanwege drugssmokkel. De Canadese premier Justin Trudeau uitte daarop zijn zorgen zei dat „China ervoor heeft gekozen om willekeurig (de) doodstraf toe te passen”.

De diplomatieke spanningen tussen China en Canada zijn fors opgelopen na de aanhouding van de Chinese topvrouw Meng Wanzhou van techgigant Huawei. Sinds zij op 1 december op verzoek van de VS in het Canadese Vancouver werd aangehouden, zijn meerdere Canadezen opgepakt in China.