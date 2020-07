Canada waarschuwt burgers voor willekeurige arrestatie Hongkong

Canada waarschuwt haar burgers dat zij in Hongkong een groter risico op willekeurige arrestatie en uitlevering aan China lopen, nu daar de nieuwe Chinese veiligheidswet van kracht is. De waarschuwing laat zien dat westerse landen niet gerust zijn op de gevolgen van de wet. Ottawa vreest dat China Canadezen arresteert als pressiemiddel omdat Canada de Huawei-bestuurder Meng Wanzhou sinds eind 2018 in hechtenis heeft.

„U loopt een verhoogd risico op willekeurige detentie op grond van nationale veiligheid en mogelijke uitlevering aan China”, meldt Canada in het reisadvies voor Hongkong aan burgers onder het kopje „Nationale veiligheidswetgeving”.

China reageerde verontwaardigd op het aangepaste reisadvies, dat volgens de Chinese overheid „totaal onredelijk” is. „Hongkongse aangelegenheden zijn Chinese binnenlandse aangelegenheden waar andere landen zich niet mee moeten bemoeien”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De betrekkingen tussen Ottawa en Peking zijn al tijden slecht vanwege een diplomatieke ruzie over arrestaties. Twee Canadezen, de voormalige diplomaat Michael Kovrig en de zakenman Michael Spavor, werden negen dagen na de aanhouding van Huawei-bestuurder Meng Wanzhou in Canada gearresteerd in China.

De twee zijn sinds december 2018 goeddeels van de buitenwereld afgeschermd en werden één week nadat een Canadese rechter de uitlevering van Meng Wanzhou aan de Verenigde Staten liet doorgaan, aangeklaagd voor spionage. Peking verhult nauwelijks dat het lot van de twee mannen afhangt van dat van Meng.