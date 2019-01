Canada verleent gevluchte Saudische asiel

De Saudische tiener die zichzelf in Thailand had verschanst, uit angst voor haar familie, gaat naar Canada. Premier Justin Trudeau heeft vrijdag bevestigd dat haar asiel is verleend. Volgens de Thaise autoriteiten gaat Rahaf Mohammed al-Qunun (18), die door de VN is erkend als vluchtelinge, eerst naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, waar ze overstapt op een vlucht naar Toronto.

„Het was haar wens naar Canada te gaan”, zei de chef van de Thaise immigratiedienst. „Ze blijft bovendien weigeren haar vader en broer te ontmoeten. Die vliegen vrijdagavond terug naar huis. Ze zijn teleurgesteld.”

Rahaf was in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt. Ze zei dat ze de islam had afgezworen, waar in Saudi-Arabië de doodstraf op staat, en dat ze werd mishandeld door haar familie. Bij een overstap in Thailand werd ze tegengehouden. De autoriteiten wilden haar terugsturen, maar ze sloot zichzelf op in een hotelkamer en sloeg alarm via Twitter. Dat werkte. Ze kreeg wereldwijd aandacht en voorkwam daarmee dat ze zou worden teruggestuurd.