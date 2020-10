Canada vanwege corona van reislijst veilige landen

Canadezen zijn voorlopig niet meer welkom in de Europese Unie. De lidstaten hebben het Noord-Amerikaanse land verwijderd van de ‘witte’ lijst van landen buiten de EU die het coronavirus min of meer onder controle hebben.

Ook Tunesië en Georgië zijn geschrapt van de lijst, terwijl inwoners van Singapore wel weer in het vliegtuig kunnen stappen naar de EU. Voor onder meer de VS, Rusland, India, Brazilië en Turkije blijft het verbod op niet-noodzakelijke trips vooralsnog in stand. Inwoners uit China, Macau en Hongkong zijn welkom, maar vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe alleen als EU-burgers er ook worden toegelaten.

De EU-landen, behalve Ierland en de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein sloten vanwege de strijd tegen het coronavirus half maart hun grenzen voor reizigers van buiten de EU. De lijst was al twee maanden niet herzien. Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Rwanda, Uruguay, Zuid-Korea en Thailand blijven staan op de lijst van veilige landen.

De lijst geldt als aanbeveling. In principe is het aan de landen zelf om te beslissen wie ze binnenlaten, maar mede omdat mensen door kunnen reizen naar andere lidstaten willen ze één lijn trekken. Sommige lidstaten hanteren een strenger beleid.