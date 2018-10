Canada schrapt ereburgerschap Aung San Suu Kyi

Het Canadese parlement heeft de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi het honorair staatsburgerschap ontnomen wegens de wrede vervolging van de Rohingya-minderheid. Meer dan 700.000 islamitische Rohingya zijn Myanmar sinds 2017 ontvlucht als gevolg van wat de strijdkrachten „een anti-guerrilla-operatie” noemen.

Waarnemers van de Verenigde Naties spreken van etnische zuiveringen gepleegd tegen de Rohingya. Er zouden minstens 10.000 Rohingya om het leven zijn gebracht.

Het parlement eerde in 2007 de Myanmarese mensenrechtenactiviste Suu Kyi door haar de Canadese nationaliteit te schenken. In 1991 kreeg Suu Kyi ook de Nobelprijs voor de Vrede. De 73-jarige politica is sinds 2016 het gezicht van het regime in Myanmar en bekleedt een functie, ‘eerste staatsadviseur’, die te vergelijken is met regeringsleider. Ze heeft de vervolging van de Rohingya niet eens veroordeeld.

Op initiatief van een senator hebben beide Kamers van het Canadese parlement gestemd om Suu Kyi haar staatsburgerschap te ontnemen. Dat proces is dinsdag voltooid, meldden Canadese media.