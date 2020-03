Canada mobiliseert industrie in strijd tegen coronavirus

Canada mobiliseert zijn industrie in de strijd tegen het coronavirus. Het is onder meer de bedoeling dat fabrikanten van auto-onderdelen omschakelen en tijdelijk medische apparatuur gaan maken.

De regering wil dat de productie van essentiƫle benodigdheden snel wordt verhoogd. Het gaat dan om zaken als chirurgische mondkapjes, beademingsapparaten en desinfecterende gel.

De professionals in de gezondheidszorg hebben echt steun nodig, vindt de Canadese premier Justin Trudeau. Hij zit zelf thuis in isolatie omdat zijn vrouw met het virus is besmet. Canada heeft meer dan 900 bevestigde gevallen van coronavirus, drie personen bezweken er aan.