Canada haalt diplomaten terug om kwalen Cuba

Canada zet het mes in de bezetting van de ambassade op Cuba. Daar zijn meerdere ambassademedewerkers getroffen door mysterieuze aandoeningen, zoals duizeligheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. De oorzaak is onduidelijk, maar ook Amerikaanse diplomaten in het land hebben eerder melding gemaakt van dergelijke gezondheidsproblemen.

Het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt nu de helft van het ambassadepersoneel terug te halen. Dat betekent dat acht mensen kunnen worden teruggeroepen, zegt een Canadese regeringsfunctionaris die journalisten informeerde over het besluit. De directe aanleiding is dat weer een ambassademedewerker ziekteverschijnselen vertoonde.

Canada nam eerder al maatregelen vanwege de mysterieuze aandoeningen. Zo mogen diplomaten op het eiland hun gezinnen niet meer meenemen, berichten Canadese media. De Cubaanse autoriteiten zouden goed meewerken met het onderzoek naar de oorzaak van de kwalen. Die hebben inmiddels al veertien personen getroffen, onder wie ook familieleden van Canadees ambassadepersoneel.