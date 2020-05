Canada en VS houden grens grotendeels dicht tot 21 juni

Het blijft nog een maand niet toegestaan de Amerikaans-Canadese grens over te steken zonder een dringende reden. Verkeer wordt volgens de Canadese premier Justin Trudeau nog 30 dagen in beide richtingen uitsluitend toegestaan voor commerciële doeleinden of voor mensen die een andere dringende reden hebben.

De regeringen van beide landen hebben hiertoe besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, melden media aan beide zijden van de bijna 8900 kilometer lange grens. Het is langste landgrens ter wereld tussen twee naties.

De twee landen willen vooral voorkomen dat toeristen en dagjesmensen de grens oversteken. De maatregel werd in maart ingevoerd en verlengd in april tot 21 mei. Dat wordt nu weer verlengd tot 21 juni.