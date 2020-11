Campagneteam Trump claimt overwinning in Florida

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de overwinning opgeëist in de cruciale staat Florida, waar 29 kiesmannen zijn te verdelen. Grote Amerikaanse nieuwszenders hebben zich nog niet gewaagd aan een voorspelling over de winnaar, waar de kandidaten zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

„President Donald Trump wint in Florida”, schrijft het team van Trump op Twitter. De stemmen in de zuidelijke staat, die ook in 2016 naar Trump ging, worden nog geteld. De krant The New York Times schat de kans dat de Republikein er weer wint op 95 procent.