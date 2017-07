„Campagneteam Trump bereid tot Russische hulp”

De oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar een ontmoeting gehad met een Russische advocate om belastende informatie te verkrijgen over Hillary Clinton. Volgens The New York Times is dit de eerste aanwijzing dat mensen dicht bij Trump bereid waren Russische hulp te accepteren tijdens de presidentsverkiezingen.

Dat de ontmoeting plaatshad, was al bekend. Maar zondag meldde de krant op basis van vijf ingewijden over de achterliggende reden. Naast Donald Trump Jr., waren ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn toenmalige campagnechef Paul Manafort bij de ontmoeting aanwezig.

Op 9 juni vorig jaar spraken zij in de Trump Tower met een Russische advocate die connecties heeft met het Kremlin. Dat was twee weken nadat Trump de Republikeinse voorverkiezingen had gewonnen. Clinton was de Democratische tegenkandidaat in de presidentsverkiezingen die daarop volgden.

Volgens The New York Times is het onduidelijk of belastende informatie daadwerkelijk is doorgespeeld.

In een verklaring stelt Trump Jr. dat de advocate informatie zou hebben over Russen die Clinton en de Democratische partij financieel steunden. Maar volgens hem was de informatie onduidelijk. „Het werd snel duidelijk dat ze geen betekenisvolle informatie had.”

Trump Jr. zegt dat het gesprek al gauw ging over de adoptie van Russische kinderen. Dat was voor haar de echte reden om af te spreken, meent hij. Tevens zegt Trump Jr. dat hij Manafort en Kushner gevraagd had om bij het gesprek aanwezig te zijn. Maar ze wisten niet waar de ontmoeting over zou gaan.

Een woordvoerder van de president laat weten dat Trump niets van de ontmoeting afwist.