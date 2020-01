Campagneteam senator Sanders vervangt hem met ijs en muziek

Het campagneteam van de Amerikaanse senator Bernie Sanders ‘vervangt’ hem in de verkiezingsstrijd in de staat Iowa met muziek. In zijn eigen staat Vermont wordt op ijsjes getrakteerd onder de aanhang. De senator uit Vermont moet aanwezig zijn in de Senaat tijdens het proces tegen de Republikeinse president Trump die Democraten van machtsmisbruik beschuldigen.

In Iowa treden de hipsterbands Vampire Weekend en Bon Iver op tijdens bijeenkomsten van de aanhang van Sanders, zo blijkt uit verkiezingsposters die er zijn verschenen. Het worden ‘caucus concerten’ genoemd. Caucus is de naam voor politieke bijeenkomsten waar partijgenoten samenkomen om over verkiezingskandidaten te debatteren en te stemmen. Sanders poogt weer presidentskandidaat te worden voor de Democratische Partij.

In de staat die Sanders’ thuisbasis vormt, Vermont, worden de bijeenkomsten aantrekkelijker gemaakt met ijsjes van de firma Ben & Jerry’s die ook uit Vermont komt. De oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield zullen zelf ‘ice cream socials’ voor de kiezers organiseren. Ben & Jerry’s is sinds 2001 een dochteronderneming van Unilever.