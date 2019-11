Campagnemedewerker Trump loog tegen Congres

Een voormalige adviseur en campagnemedewerker van Donald Trump, Roger Stone, is schuldig bevonden aan onder meer liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang in het kader van de verkiezingscampagnes van 2016 . De 67-jarige Stone is een veteraan van de verkiezingscampagnes van meerdere Republikeinse leiders, inclusief Trumps voorgangers Ronald Reagan en Richard Nixon. De rechter bepaalt de strafmaat op 6 februari.

Het proces tegen Stone is een gevolg van onderzoeken naar Russische pogingen de verkiezingen te beïnvloeden. Die zouden mogelijk in het voordeel van Trump hebben gewerkt. Het is nooit aangetoond dat Trump daar iets mee te maken zou hebben. Nu proberen Democraten in het Huis van Afgevaardigden Trump af te zetten wegens machtsmisbruik. Daar zijn deze week openbare hoorzittingen over begonnen in het Huis.