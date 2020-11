Campagne van Trump: deze verkiezing is nog niet voorbij

Deze verkiezing is nog niet voorbij. Met die boodschap komt het campagneteam van Donald Trump, dat klaagt dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Joe Biden aan het winnen is.

Het campagneteam zegt dat de resultaten in vier staten nog verre van definitief zijn. Trump ligt volgens zijn medewerkers op koers om te winnen in Arizona, hoewel sommige media zijn tegenstander Biden in die staat als winnaar hebben aangewezen. Het campagneteam noemt dat „onverantwoordelijk” en klaagt over vermeende onregelmatigheden in Pennsylvania, Georgia en Nevada.

Trump heeft de afgelopen dagen tegen bondgenoten gezegd dat hij niet van plan is zijn verlies toe te geven, bericht nieuwszender CNN op basis van anonieme bronnen. Hij heeft ook publiekelijk geklaagd dat de verkiezing van hem wordt gestolen.

In de kringen rond de president zou worden gevreesd dat iemand Trump straks duidelijk moet maken dat herverkiezing er niet meer inzit, schrijft de nieuwszender. Het is nog onduidelijk wie dat gesprek dan met hem zou moeten voeren, maar de namen van zijn schoonzoon Jared Kushner en Ivanka Trump worden genoemd.