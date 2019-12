Campagne opvolging Corbyn begint 7 januari

Labour geeft op 7 januari het startschot voor de zoektocht naar de opvolger van partijleider Jeremy Corbyn. Deze leed vorige week in de Britse parlementsverkiezing een desastreuze nederlaag tegen de Conservatives van premier Boris Johnson.

Algemeen secretaris Jennie Formby bevestigde zondagavond dat de verkiezingscampagne voor de nieuwe leider en zijn of haar plaatsvervanger de week na de jaarwisseling begint. Het bestuur komt op 6 januari bijeen om de procedures en het tijdschema te bepalen.

Formby denkt dat eind maart het nieuwe boegbeeld van Labour bekend is. De leden beslissen. Volgens The Guardian is Rebecca Long-Bailey favoriet. Ze heeft aanzien en steun van Corbyns linkervleugel binnen de partij. Long-Bailey krijgt vermoedelijk vooral concurrentie van vrouwen. De namen van onder anderen Lisa Nandy, Emily Thornberry, Jess Phillips, Angela Rayner en Yvette Cooper worden genoemd. Diane Abbott wil zich niet kandidaat stellen.