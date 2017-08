Cambodjaanse economie loopt risico met textielindustrie

Cambodja is een van de sterkst groeiende economieën van de wereld. Miljoenen mensen worden uit de armoede getild. Maar de groei is afhankelijk van de textielindustrie, en die hapert. Het land moet zijn industrie dringend diversifiëren. De Vietnamese economie kan een voorbeeld zijn.

Nog niet zo lang geleden was Cambodja een agrarisch land waar de economie groeide of vertraagde op het ritme van de seizoenen. Nu worden over de hele wereld kleren gedragen ”Made in Cambodia”.

De ontwikkeling van de textielsector heeft de afgelopen twee decennia honderdduizenden mensen naar de fabrieken gelokt.

De textielexport is gegroeid van 80 miljoen in 1996 naar 6,8 miljard dollar in 2015. De economie groeit jaarlijks met 7 procent, miljoenen mensen worden uit de extreme armoede getild.

Ondanks de solide exportcijfers drijven er donkere wolken boven de Cambodjaanse industrieparken. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN sukkelt de textielindustrie de laatste twee jaar met stagnerende exportprijzen, stijgende arbeidskosten en een belabberde -productiviteit. Duizenden textielarbeidsters zijn afhankelijk van een industrie die gewoonweg niet competitief is. Zo ligt de productiviteit in buurland Thailand vier keer hoger. De concurrentie met Bangladesh en Myanmar is bikkelhard, want daar liggen de lonen flink lager. Premier Hun Sen moet dus zorgen voor variatie in de Cambodjaanse economie.

Een verdienstelijk voorbeeld ligt naast de deur. Vietnam zat ooit in hetzelfde schuitje als Cambodja. Het was twintig jaar geleden ook erg afhankelijk van de textielindustrie, maar heeft zijn economie wel kunnen diversifiëren. Vietnam exporteert intussen een grote variatie aan producten en diensten. Vaak met een hogere toegevoegde waarde, gespecialiseerd werk dat zich vertaalt in hogere inkomens. Zo heeft het een elektronica-industrie. De textielarbeidsters van weleer maken nu smartphones en computers. Door die bredere economie kan Vietnam gemakkelijker schokken opvangen.