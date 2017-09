„Cambodja pakt oppositieleider op”

De Cambodjaanse politie heeft in de hoofdstad Phnom Penh oppositieleider Kem Sokha gearresteerd. Volgens zijn dochter is hij opgepakt wegens verraad.

Sokha werd samen met zijn bodyguards opgepakt door een politiemacht van tussen de honderd en tweehonderd man. De dochter beweert dat de agenten geen volmacht voor de aanhouding hadden. Zij weet niet waarheen haar vader is gebracht.

De goed ingevoerde tv-zender annex nieuwsagentschap Fresh News in Cambodja bevestigt de aanhouding van Sokha. Het zegt de beschikking te hebben over een video waarop de oppositieleider spreekt over het omvergooien van regering van premier Hun Sen. Hij claimt dat hij daarbij kan rekenen op de hulp van de Verenigde Staten.

Het koninkrijk Cambodja is een land met een parlementair systeem met een meerpartijenstelsel. Premier Hun Sen is al sinds 1985 aan de macht.