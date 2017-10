Callista Gingrich nieuwe ambassadeur Vaticaan

De vrouw van Newt Gingrich, de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is maandag verkozen als de Amerikaanse ambassadeur in Vaticaanstad. De Senaat koos met 70 stemmen voor en 23 tegen om de Amerikaanse belangen bij de Heilige Stoel te laten behartigen door Callista Gingrich.

De 51-jarige Callista werd door Donald Trump voorgedragen als kandidaat. Zij is onder meer auteur en documentairemaakster en voerde eerder campagne voor de Republikeinse partij.

Haar man was de belangrijkste oppositieleider tijdens het presidentschap van Bill Clinton en is een uitgesproken voorstander van Trump. In 2012 had Newt zich namens de Republikeinen kandidaat gesteld voor het Amerikaans presidentschap, maar hij schaarde zich tijdens de campagne achter Mitt Romney.