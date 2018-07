Californiërs vluchten voor grote natuurbrand

Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië zijn op de vlucht geslagen voor een grote natuurbrand. De zogeheten Cranston Fire, die vermoedelijk is aangestoken, greep snel om zich heen en woedt in een gebied van zo’n 1900 hectare in de San Jacinto Mountains.

De dienst die gaat over bosbeheer in het gebied meldt dat zo’n 3200 mensen zijn geëvacueerd uit onder meer Idyllwild, Mountain Center en Lake Hemet. De brand bedreigt ruim 2100 woningen. De autoriteiten hebben de vermeende brandstichter opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man, die op meerdere plaatsen zou hebben toegeslagen.

In het westen van de VS woeden momenteel meerdere natuurbranden. Het vuur kan zich vaak snel verspreiden door de lage luchtvochtigheid en hoge temperaturen. De autoriteiten hebben onder meer Yosemite National Park in Californië gedeeltelijk gesloten vanwege zware rookontwikkeling door de zogenoemde Ferguson Fire, die in de buurt woedt.