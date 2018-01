Californië zoekt 48 vermisten in de modder

De hulpverleners in de door modder overspoelde stad Montecito in Californië zoeken 48 vermiste mensen. Sinds de enorme modderstroom dinsdag in de county Santa Barbara op gang kwam, is het aantal vermisten gestaag gestegen.

De autoriteiten in het gebied hebben tot nu toe de lichamen van zeventien mensen geborgen. Een onbekend aantal inwoners van de regio raakte gewond door het natuurgeweld.

De modderstroom koos de ‘paden’ die waren ontstaan door de uitgebreide en langdurige branden die Santa Barbara vorige maand troffen. Nadat het vorige week was gaan regenen, waarschuwden de autoriteiten de bevolking al voor het gevaar van de modder. Slechts een gering gedeelte van de bevolking gaf na het afgelopen weekeinde gehoor aan de oproep tot vrijwillige evacuatie.