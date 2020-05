Californië wil presidentsverkiezingen per post houden

De gouverneur van Californië wil de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november per post houden vanwege de coronapandemie. Hij heeft een decreet in die zin ondertekend, aldus de Democraat Gavin Newsom vrijdag.

Volgens het decreet zullen alle kiesgerechtigden in de dichtstbevolkte Amerikaanse staat met bijna 40 miljoen inwoners de nodige documenten per post kunnen indienen. Dit wordt gedaan om de gezondheid van de kiezers te beschermen, zei Newsom.

De presidentsverkiezingen vinden plaats op 3 november. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich eerder uitgesproken tegen stemmen per post.

Californië kwam vrijdag met de eerste versoepeling van de strenge voorwaarden tijdens de pandemie. Winkels voor speelgoed, boeken, sportartikelen, kleding of bloemen, kunnen nu geleidelijk aan hun activiteiten hervatten. Restaurants, kappers, bioscopen en winkelcentra blijven nog gesloten.