Californië verplicht dragen mondkapjes in de openbare ruimte

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië verplichten inwoners mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Mensen moeten onder de meeste omstandigheden hun gezicht gaan bedekken in de buitenlucht en in gebouwen.

De maatregel zou nodig zijn omdat veel inwoners van de staat het nu nog nalaten gezichtsbedekking te dragen. „Simpel gezegd: we zien nog te veel mensen met onbedekte gezichten. Daarmee brengen ze de vooruitgang in gevaar die we hebben geboekt in de strijd tegen het virus”, aldus gouverneur Gavin Newsom.

Er gelden wel een aantal uitzonderingen op de nieuwe mondkapjesplicht. Mensen hoeven hun mond niet te bedekken onder het eten of drinken. Ook hoeft geen mondkapje gedragen te worden als mensen buitenshuis aan het recreëren zijn, vooropgesteld dat ze voldoende afstand kunnen houden. Het is nog onduidelijk hoe de autoriteiten de nieuwe maatregel gaan handhaven.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Er zijn meer dan 118.000 patiënten overleden en miljoenen mensen verloren hun baan. Op veel plaatsen in het land worden inmiddels weer maatregelen versoepeld die verspreiding van het virus moesten voorkomen. De autoriteiten hopen zo de economische schade te beperken.

In Californië, de staat met het grootste aantal inwoners, wonen zo’n 40 miljoen mensen. De autoriteiten hebben er melding gemaakt van ongeveer 163.000 coronabesmettingen en meer dan 5200 sterfgevallen door het virus. Volgens de gouverneur is het dragen van mondkapjes cruciaal om mensen veilig te houden en te zorgen dat bedrijven open kunnen blijven.