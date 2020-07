Californië verbiedt Bijbelstudiegroepen vanwege corona

Niet alleen kerkdiensten, maar ook bijeenkomsten van Bijbelstudiegroepen in woonhuizen zijn in delen van de Amerikaanse staat Californië verboden. Kerken zijn daarom naar de rechter gestapt.

Vanwege de enorme toename van het aantal coronabesmettingen verbood Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië, anderhalve week geleden in delen van zijn staat kerkdiensten. Daarnaast legde hij de kerken in de gehele staat een zangverbod op. Naar nu blijkt geldt het verbod niet alleen de reguliere kerkdiensten, maar ook Bijbelstudiebijeenkomsten die bij particulieren thuis worden gehouden.

Liberty Council (LC), een organisatie die opkomt voor de vrijheid van godsdienst, is namens de Harvest Rock Church in de stad Pasadena een proces begonnen om het besluit van Newsom aan te vechten.

Hoofdbezwaar van de kerk is dat Newsom kerken in bepaalde regio’s een totaalverbod op samenkomen heeft opgelegd. Dat ziet de kerkelijke gemeente als schending van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Daarbij wijst LC erop dat voor andere, seculiere instellingen niet zo’n strikte regel is geformuleerd. Bovendien stelt de Harvest Rock Church dat bij de samenkomsten van de gemeente de voorgeschreven regels strikt worden gehandhaafd.

De rechtszaak is uniek omdat het niet alleen kerkdiensten, maar ook bijeenkomsten van Bijbelstudiegroepen door de gouverneur zijn verboden. LC-directeur Mat Staver: „Het is duidelijk dat de gouverneur niets moet hebben van godsdienst. Eerst toonde hij zijn machtige arm achter de kerkdeur, nu ook achter de voordeur van de woonhuizen. Er is hier sprake van bewuste discirminatie.”

Extraatje

Eind vorige week werd een vergelijkbare klacht namens drie andere kerken ingediend door het American Center for Law and Justice. De directeur van die organisatie, Jordan Sekulow, sprak van machtsmisbruik door de gouverneur. „De gouverneur denkt dat zingen een soort extraatje is in een eredienst. Maar het is een wezenlijk onderdeel van een kerkdienst.”

De gouverneur van West-Virginia, de Republikein Jim Justice, heeft woensdag een oproep gedaan aan de kerken om maximale voorzichtigheid te betrachten. Die dag werd bekend dat in zijn staat op één dag 75 nieuwe gevallen van besmetting werden gemeld die direct te herleiden waren tot kerkelijke samenkomsten. „Besef dat kerkelijke samenkomsten een ideale gelegenheid zijn voor het virus om zich te verspreiden.”

De directeur van een regionale gezondsdheidsdienst in West-Virginia, Sherri Young, ziet in het aantal nieuwe besmettingen geen aanleiding voor een totaalverbod op kerkelijke samenkomsten. „Tijdens zo’n pandemie hebben mensen meer dan anders behoefte aan geestelijke ondersteuning. Maar wees voorzichtig”.