Californië sluit stranden in strijd tegen coronavirus

Californië heeft veel stranden, waaronder het beroemde strand Laguna Beach, gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de hele staat hebben mensen de instructie gekregen binnen te blijven, hoewel buiten sporten nog mag als men anderhalve meter afstand houdt.

Desondanks hebben enkele burgemeesters ervoor gekozen de stranden te sluiten omdat veel inwoners zich niet aan de afgesproken afstand houden. In heel Californië worden bovendien parkeerplaatsen die de staat beheert bij stranden in Malibu en Venice Beach gesloten, om zo mensen te ontmoedigen op pad te gaan. De Californische gouverneur verwacht dat de maatregelen minstens acht weken duren. Eerder zei president Trump dat het land wellicht volgende week „weer open kan voor zaken”.

In Californië voelen zo’n veertig miljoen mensen de effecten van de maatregelen, op landelijk niveau moeten meer dan 150 miljoen mensen thuisblijven, schrijft The New York Times. Het kan per staat verschillen welke maatregelen er gelden. In Californië zijn 2100 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In de Verenigde Staten ligt het aantal besmettingen op ruim 45.000.