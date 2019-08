Californië scherpt wapengebruik politie aan

De staat Californië scherpt de wapeninstructies voor de politie aan na het neerschieten vorig jaar van een ongewapende man, wiens mobiele telefoon werd aangezien voor een pistool.

Gouverneur Gavin Newsom heeft een wet ondertekend waarin politiemensen alleen wordt toegestaan te schieten bij „een direct levensgevaar voor zichzelf of voor anderen”. Daarmee wordt de huidige wapeninstructie gewijzigd, waarin staat beschreven dat agenten hun wapen mogen gebruiken als er een „redelijk gevaar” bestaat.

Directe aanleiding tot de wetswijziging is de dood van de 22-jarige Stephon Clark, die in maart 2018 in de tuin van zijn grootmoeder werd doodgeschoten toen betrokken agenten in het duister dachten dat hij een wapen trok. Vanachter een muur schoten ze hem met circa tien kogels neer. Vervolgens vonden ze zijn mobieltje. Dat leidde tot hevige protesten tegen onnodig wapengeweld, waarvan vaak zwarte mannen het slachtoffer waren.

Gouverneur Newsom zei bij de ondertekening, in het bijzijn van Clarks familie, te hopen dat de nieuwe wapeninstructie landelijk zou worden nagevolgd.