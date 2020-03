Californië moet binnenblijven om coronavirus

Inwoners van Californië mogen komende tijd vanwege het coronavirus alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit. Dat maakte gouverneur Gavin Newsom donderdag (lokale tijd) bekend op een persconferentie.

Volgens de gouverneur raakt naar schatting 56 procent van de mensen in Californië de komende acht weken besmet met het longvirus. Om dat op te vangen heeft de staat volgens Newsom 20.000 extra ziekenhuisbedden nodig.

Eerder op donderdag riep de gouverneur president Donald Trump op een hospitaalschip van de marine naar Los Angeles te sturen om te helpen in de virusuitbraak. Het is volgens Newsom waarschijnlijk dat Los Angeles, de tweede stad van de VS, de komende weken extra zwaar getroffen gaat worden.