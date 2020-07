Californië laat bedrijven sluiten in strijd tegen coronavirus

De Amerikaanse staat Californië neemt nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bedrijven als restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea moeten alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Café’s in de staat moeten helemaal dicht.

In sommige risicogebieden in Californië kunnen ondernemers te maken krijgen met nog meer beperkingen. Daar moeten ook bedrijven als kapsalons en fitnesscentra de deuren sluiten. In de staat met ruim 40 miljoen inwoners zijn meer besmettingen gemeld dan in de meeste landen. Bij ruim 329.000 mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben en meer dan 7000 patiënten zijn overleden.

„Covid-19 gaat voorlopig nergens heen en inwoners van Californië moeten nieuw gedrag aanleren om de verspreiding te vertragen”, waarschuwen de autoriteiten op de officiële Twitteraccount van de gouverneur. „Ga niet om met mensen waar je niet mee samenwoont, draag een mondkapje, was je handen en ga naar buiten als je toch met anderen moet afspreken.”