‘Californië laat 8000 gevangenen vrij wegens coronacrisis’

In de Amerikaanse staat Californië komen ongeveer 8000 gedetineerden uiterlijk in augustus vervroegd op vrije voeten in verband met de coronacrisis. Dat heeft de San Francisco Chronicle vrijdag bekendgemaakt. Gouverneur Gavin Newsom reageert daarmee op het verontrustende aantal besmettingen in verscheidene gevangenissen en op aandringen van parlementariërs en advocaten.

De vrijlating zal groepsgewijs plaatsvinden. Het gaat zowel om gevangenen die het grootste deel van hun straf al hebben uitgezeten als om personen die door hun gezondheidssituatie grote kans hebben op complicaties als ze het virus oplopen.

In de penitentiaire inrichtingen in de staat zijn al 2286 gedetineerden positief getest op corona, 31 van hen zijn overleden. Onder het bewakend personeel zijn tot dusver 719 besmettingsgevallen geregistreerd.