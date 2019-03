Californië gaat doodstraf opschorten

Gouverneur Gavin Newsom van Californië gaat de doodstraf in zijn staat opschorten. Daarmee wordt voor 737 gevangenen die in Californië in de dodencel zitten die straf voorlopig niet uitgevoerd, meldden bronnen rondom de gouverneur. Niemand van de gevangenen die in afwachting waren van de doodstraf wordt vrijgelaten.

Volgens de gouverneur is de doodstraf te duur en brengt die te veel lasten met zich mee. Daarnaast zijn er onevenredig veel minderheden en daders met een handicap die de doodstraf hebben gekregen.

Newsom had dinsdagavond al gehint op een grote politieke aankondiging die hij de volgende dag gaat maken. „Ik geloof niet dat een beschaafde samenleving kan stellen dat het de leider van de wereld is zolang de regering doorgaat met de voorbedachte en discriminerende terechtstelling van haar burgers”, zal Newsom bij de bekendmaking volgens persbureau Reuters verklaren.