Cafés in Parijs moeten sluiten

Cafés in de Franse hoofdstad Parijs moeten vanaf dinsdag de deuren sluiten. De autoriteiten willen met die maatregel de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Restaurants hoeven niet te sluiten, maar krijgen wel te maken met strengere regelgeving.

De maatregel blijft ongeveer twee weken van kracht en gaat ook gelden in voorsteden van Parijs. „De epidemie groeit te snel. We moeten nu op de rem gaan staan voordat ons gezondheidsstelsel wordt overweldigd”, zei politiechef Didier Lallemant op een persconferentie

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin was al vooruitgelopen op de verwachte sluiting van de cafés. Hij erkende zondag dat zo’n maatregel een klap zou zijn voor alle betrokkenen. „We zijn Fransen. We houden van drinken, eten, leven, lachen en elkaar kussen”, zei de minister tegen de media. „Maar we doen dit ook omdat mensen dat willen.”

Veel Parijzenaren lijken inderdaad een voorstander te zijn van zo’n maatregel. In een zondag gepubliceerde peiling sprak 61 procent van de ondervraagde mensen uit het hoofdstedelijk gebied steun uit voor een volledige sluiting van cafés. Die hadden al te maken met aangepaste openingstijden.

Het coronavirus grijpt in Frankrijk weer snel om zich heen. De autoriteiten registreerden zaterdag bijna 17.000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal tot dusver.