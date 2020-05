Cafés en zwembaden in grootste staat Australië weer open

In de Australische staat New South Wales (NSW) mogen restaurants, bars en cafés vrijdag weer open. Ook speeltuinen en buitenzwembaden mogen na twee maanden weer worden bezocht. Met de versoepelingen hoopt de federale overheid de economie weer aan te zwengelen, die door de coronacrisis hard getroffen is.

Vrijdagochtend gingen de eerste mensen al naar familie voor een kop koffie. Ook in de stad Sydney gingen inwoners direct de deur uit. „Het is net een traktatie”, zei een inwoner. „Om met andere mensen in de buurt te kunnen zitten en te praten met een vriend. Ik kan weer een normale ochtend hebben en hoef mezelf niet meer te verstoppen in mijn huis.” Cafés en restaurants mogen tijdelijk niet meer dan tien personen toelaten. Ook voor de speeltuinen en buitenzwembaden gelden strikte limieten.

New South Wales is door het coronavirus de zwaarst getroffen staat van het land. Bijna de helft van alle Australische besmettingen zijn daar geregistreerd. In totaal testten ongeveer 7000 mensen in het land positief op het virus, terwijl bijna honderd Australiërs stierven aan de gevolgen ervan.

De versoepelingen in New South Wales komen een dag nadat de Australische premier Scott Morrison bekendmaakte dat in april bijna 600.000 Australiërs hun baan zijn kwijtgeraakt. Iets wat hij „vreselijk schokkend” noemde.