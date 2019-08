Cabines Canadese kabelbaan storten neer na sabotage

SQUAMISH (ANP/AFP).Tientallen cabines van een kabelbaan bij een Canadese toeristische trekpleister zijn neergestort nadat iemand de kabel heeft doorgesneden. Dat melden de politie en de exploitanten. De kabelbaan was op het moment niet in gebruik. Niemand is gewond geraakt.

Dertig cabines kwamen naar beneden toen de 2 kilometer lange kabel van de Squamish Sea to Sky Gondola in Squamish in British Columbia het begaf.

„Wij geloven dat de kabel is doorgeknipt en dat dit een opzettelijke daad van vandalisme is”, zei een inspecteur van de Royal Canadian Mounted Police tegen verslaggevers.

De kabelbaan is een belangrijke toeristische attractie en kan 240 mensen tegelijk vervoeren. Vanuit de cabines hebben mensen een mooi uitzicht op de fjorden aan de Pacifische kust van Canada.

De attractie zal voor onbepaalde tijd zijn gesloten.