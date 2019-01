Buurlanden willen coalitie in Congo

De beide presidentskandidaten in de Democratische Republiek Congo zouden moeten samenwerken. Dat stellen de andere landen in zuidelijk Afrika voor. Een regering van nationale eenheid met de kandidaten Felix Tshisekedi en Martin Fayulu is een „vreedzaam en acceptabel compromis”, vindt de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Lindiwe Sisulu. Volgens haar is het een idee van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, een samenwerkingsverband van vijftien landen in de regio.

Tshisekedi werd deze week uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen, die op 30 december waren gehouden. Zijn rivaal Fayulu weigert zich daar bij neer te leggen. Hij zegt dat er is gesjoemeld en stapt daarom naar het hooggerechtshof.

De nieuwe president volgt Joseph Kabila op, die het land sinds 2001 leidde. Hij had de macht overgenomen van zijn vermoorde vader Laurent-Désiré Kabila. Die had in 1997 dictator Mobutu Sese Seko verdreven.