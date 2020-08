Buurlanden Mali eisen machtsoverdracht junta en verkiezingen

Buurlanden van Mali, waar het leger onlangs president Ibrahim Boubacar Keïta afzette, hebben de junta daar opgedragen om de macht per direct over te dragen aan een niet-militaire overgangsregering en binnen een jaar verkiezingen te houden. De landen, verenigd in de 15 leden tellende Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), beloofden in ruil om gaandeweg sancties op te heffen.

Mali is als gevolg van de militaire staatsgreep geschorst van deelname aan de ECOWAS-instituties. Ook hebben de buurlanden de grenzen met Mali gesloten en zijn geldstromen naar en vanuit Mali geblokkeerd. ECOWAS scherpte vrijdag zijn positie tegenover de junta aan omdat de gemeenschap bezorgd is over de gevolgen van de situatie in Mali voor de stabiliteit in de regio en de strijd tegen militante moslimgroeperingen in de Sahel.

President Mahamadoe Issoufou van Niger, de huidige voorzitter van ECOWAS, zei dat de overgangspresident en -premier burgers moeten zijn en niet mogen meedoen aan de volgende parlements- en presidentsverkiezingen. „Er mag geen militaire structuur boven de overgangspresident staan”, aldus Issoufou.

De militairen achter de coup willen graag dat de sancties tegen Mali worden opgeheven en hebben de afgezette president Keïta als gebaar van goede wil vrijgelaten en toegestaan terug naar huis te gaan. Ook zegde het leger toe dat de overgang naar democratie van drie naar twee jaar te versnellen.

De leiders van de ECOWAS-lidstaten houden begin september opnieuw een top. Dan evalueren zij de situatie in Mali en nemen zij eventueel nieuwe maatregelen, zei Issoufou.