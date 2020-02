Buttigieg wint voorverkiezingen Iowa nipt van Sanders

Pete Buttigieg heeft de eerste voorverkiezingen bij de Democraten voor het Amerikaanse presidentschap nipt gewonnen van senator Bernie Sanders. Dat heeft de Democratische Partij in Iowa bekendgemaakt.

Buttigieg kreeg 26,2 procent van de stemmen en Sanders werd gesteund door 26,1 procent van de Democraten in Iowa. Elizabeth Warren kreeg 18 procent en Joe Biden, de grote favoriet om de Democratische kandidaat te worden, eindigde op 15,8 procent.

„Dit is een geweldig moment voor de beweging die we hebben opgebouwd”, reageerde Buttigieg bij CNN. De voormalig burgemeester van South Bend hoorde het nieuws live in de uitzending van CNN, waar hij in New Hampshire deelneemt aan een verkiezingsprogramma.

Het tellen van de stemmen duurde langer dan gebruikelijk door een technische fout. De Democratische Partij wil dat de stemmen opnieuw worden geteld. Sanders zei bij CNN dat het nu wel lang genoeg heeft geduurd in Iowa. Buttigieg zegt dat alles moet worden gedaan om de echte uitslag te krijgen. „Maar ik ga daar niet over. Of de stemmen moeten worden herteld, is aan de partij.”

Vrijdag wordt het Democratische debat voorafgaand aan de voorverkiezingen in New Hampshire gehouden. Buttigieg, Sanders, Warren, Biden, Amy Klobuchar, Andrew Yang en Tom Steyer doen daaraan mee.

