Bustrip in China zou rol van aerosolen aantonen bij besmetting met corona

Eén persoon die besmet bleek met het coronavirus maar die geen ziekteverschijnselen vertoonde, heeft in een slecht geventileerde Chinese bus enkele tientallen andere passagiers aangestoken. Een aantal daarvan zat niet in de buurt van de bron.

Het onderzoek naar de besmetting dat dinsdag werd gepubliceerd, levert mogelijk nieuw bewijs voor de mogelijkheid van verspreiding van het virus door de lucht over een grotere afstand. Veel deskundigen dachten aanvankelijk dat het niet mogelijk was door simpel uit te ademen anderen op meer dan anderhalve meter te infecteren. Later kwamen er aanwijzingen dat aerosolen, minuscule druppeltjes, wel degelijk een gevaar vormden in een omgeving waar de lucht niet wordt ververst. Het artikel over het voorval uit januari staat in het wetenschappelijk blad JAMA Internal Medicine.

Plasmatherapie

In de Verenigde Staten deelde een panel van experts van de Nationale Gezondheidsinstituten (NIH) dinsdag mee dat er geen bewezen effect uitgaat van de door president Donald Trump aangeprezen plasmatherapie voor coronapatiënten. De voedsel- en medicijnenwaakhond FDA besloot de therapie versneld goed te keuren, mede nadat Trump de nodige druk had uitgeoefend.

IJsland

IJslandse wetenschappers publiceerden dinsdag een studie waaruit blijkt dat antilichamen tegen het coronavirus tot vier maanden in hogere concentraties aanwezig zijn in meer dan 90 procent van herstelde coronapatiënten. In eerdere studies werd juist waargenomen dat het aantal antilichamen tegen het longvirus binnen een aantal maanden na het herstel scherp afnam. Daardoor ontstonden vraagtekens over de eventuele duur van verhoogde immuniteit na een besmetting. De IJslandse bevindingen dragen bij aan de kennis over herbesmettingsrisico’s en hoe lang een vaccin werkt.