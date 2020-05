Bussen en boeren in Duitsland de straat op uit protest

In heel Duitsland zijn er betogingen van buschauffeurs. Ze vrezen dat hun sector ten onder zal gaan en willen steun van de regering. In en rond de hoofdstad Berlijn zijn er volgens plaatselijke media zeker driehonderd bussen op weg naar het regeringscentrum. Honderden andere bussen rijden in een ‘protestrit’ door steden zoals Düsseldorf, Kiel, Mainz, Stuttgart en Wiesbaden.

Het boerenprotest komt in Duitsland ook weer op gang. Er is in Münster donderdag een boerenprotest aangekondigd waar naar verwachting duizend tractoren voor naar de stad rijden.

De Duitse busondernemingen willen meer steun van de overheid, omdat hun klandizie door de coronamaatregelen thuisblijft. Veel toeristische busondernemingen zijn familiebedrijven en staan op het punt failliet te gaan, aldus een zegsman van de liberale partij FDP. Busondernemingen verliezen ook geld omdat mensen massaal thuiswerken.

Busondernemingen klagen ook over het versplinterde coronabeleid. Deelstaten regelen het steeds meer zelf waardoor er regionaal grote verschillen ontstaan. Die onoverzichtelijkheid belemmert pogingen weer opnieuw te beginnen, klagen ze.