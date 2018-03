In Thailand zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen bij een zwaar busongeval. De buschauffeur verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom, laat de politie weten. Van de 52 inzittenden zijn nog eens 32 mensen gewond geraakt, van wie acht in levensgevaar verkeren.

Het ongeluk gebeurde in de provincie Nakhon Ratchasima, zo’n 260 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Bangkok. Alle passagiers kwamen zover bekend uit Thailand.