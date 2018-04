Busje rijdt mensen aan in Toronto: 9 doden

Negen mensen zijn in de Canadese stad Toronto om het leven gekomen door toedoen van een bestuurder van een busje. Die reed in op een aantal voetgangers. Zestien anderen raakten gewond. De toestand van vijf gewonden is kritiek. Dat heeft de politie laten weten.

Volgens de Canadese krant Toronto Star was het voertuig gehuurd. Het incident had plaats op de hoek van Yonge Street en Finch Avenue in het noordelijke deel van de stad, op circa 15 kilometer afstand van het centrum. Daar reed de bestuurder van het busje op het voetpad. „Die persoon deed dit met opzet. De mensen werden geraakt. De een na de ander”, zei een getuige.

President Justin Trudeau spoedde zich naar de plek waar de bestuurder op de voetgangers was ingereden. „Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen”, aldus Trudeau.

Het is onduidelijk waarom de bestuurder op mensen op het voetpad inreed. Minister van Veiligheid Ralph Goodale zei dat het te vroeg was om daarover te speculeren. „In dit stadium van het onderzoek kunnen we daarover geen informatie geven”, zei Goodale. „De politie voert een grondig onderzoek uit om te achterhalen wat er is gebeurd, waarom dit gebeurde en welke motieven er waren.”