Een man is met een busje op een rij wachtenden bij een voedselbank in Midden-Engeland gereden. Vier mensen raakten door het incident in Kirk Hallam gewond, waarvan twee ernstig, melden Engelse media.

De 37-jarige bestuurder van het busje zit vast op verdenking van het opzettelijk veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel. Volgens de politie is er geen terrorisme in het spel.