Bush senior schreef met sponsorkind

Oud-president George H. W. Bush correspondeerde in het geheim tien jaar lang met een Filippijns jongetje dat hij sponsorde.

Dat maakte liefdadigheidsorganisatie Compassion International woensdag bekend. Bush, die eind vorige maand overleed, schreef Timothy voor het eerst in 2002. De oud-president gebruikte een pseudoniem en het jongetje had al die tijd geen idee wie zijn weldoener was.

Af en toe hintte Bush op zijn voormalige ambt, met opmerkingen over het Witte Huis en zijn woonplaats in Texas. Timothy kwam pas achter de identiteit van Bush toen hij het sponsorprogramma al had verlaten.