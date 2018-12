Bush met Air Force One terug naar Washington

Het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One zal het lichaam van de vrijdag overleden oud-president George Bush senior (94) ophalen in Houston en naar Washington brengen. President Donald Trump, die zelf zaterdagnacht eerst nog met de Boeing 747 terugvliegt van de G20-top in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, noemt het „een bijzonder eerbewijs”.

Vanaf maandag wordt het lichaam van Bush opgebaard in het Capitool, de zetel van de Senaat. ’s Middags om 17.00 uur lokale tijd is er een herdenkingsbijeenkomst voor senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden. Daarna kunnen burgers tot woensdag afscheid nemen van de oud-staatsman, die op die dag wordt begraven.

Trump heeft woensdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Ook zullen de vlaggen op het Witte Huis, op overheidsgebouwen en legerbases dertig dagen lang halfstok hangen.