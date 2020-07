Buschauffeur sterft na ruzie over mondkapjes

Een buschauffeur in Frankrijk is vrijdag gestorven aan de verwondingen die hij overhield na een ruzie over het dragen van mondkapjes. Hij werd krachtig op zijn hoofd geslagen door meerdere personen die hij weigerde mee te nemen. Ze wilden geen masker dragen en zonder kaartje instappen.

De brute aanval op de chauffeur zondag in Bayonne leidde tot geschokte reacties. In de Zuid-Franse stad was er een stille tocht met zo’n 6000 deelnemers. Collega’s legden het werk neer en de minister van Binnenlandse Zaken veroordeelde de daad als afschuwelijk en laf.

De chauffeur liep zwaar hoofdletsel op. Hij was begin deze week hersendood verklaard. Vier verdachten werden opgepakt.