Bus stort in riool in India, 29 doden

Bij een busongeluk in de Noord-Indiase regio Agra zijn 29 mensen om het leven gekomen.

De bus, met 46 gevangenen als inzittenden, was op weg naar de hoofdstad New Delhi toen hij van de weg raakte en in een riool terechtkwam. Volgens berichten in de lokale media zou de chauffeur tijdens het rijden in slaap zijn gevallen.

Volgens cijfers van de overheid zijn in het Indiase verkeer vorig jaar bijna 149.000 mensen om het leven gekomen. Behalve de slechte staat van de wegen en voertuigen zijn vaak roekeloos of nalatig gedrag van de bestuurder de oorzaak van een ongeval.