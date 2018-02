Een bus heeft in het centrum van Brussel zes mensen aangereden. Volgens de politie is de chauffeur mogelijk onwel geworden. De zes voetgangers raakten gewond, evenals de chauffeur van de bus van vervoersmaatschappij MIVB.

Over hun toestand is niets bekend. Het ongeval gebeurde in de buurt van het Centraal Station van de stad.