Bus opgeblazen Burkina Faso, 14 doden

Veertien personen, onder wie veel schoolkinderen, zijn zaterdag in Burkina Faso om het leven gekomen doordat de bus waarin ze zaten werd opgeblazen door een bermbom. Vier passagiers raakten ernstig gewond. Dat hebben veiligheidsfunctionarissen gezegd tegen persbureau AFP.

De aanslag had plaats in de provincie Sourou, niet ver van de grens met Mali. De jonge slachtoffers waren na de vakantieperiode op weg naar school. De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist. Sinds 2015 zijn jihadistische opstandelingen actief in de regio.