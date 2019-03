Bus op gas botst en ontploft in Stockholm

Een lijnbus is in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm ontploft. Dat gebeurde nadat de bus met gastanks op het dak tegen de hoogtemarkering van de Klaratunnel aanreed. Vermoedelijk reed de bus op de verkeerde rijbaan. Volgens de politie zaten er geen passagiers in de bus. De chauffeur is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, zo verklaarde een woordvoerder van busmaatschappij Keolis.

De bus brandde geheel uit. De ontploffing gebeurde rond 11.30 uur. De brandweer was bijna een uur bezig met het blussen van de bus. Boven de stad hingen lange tijd zware rookwolken.