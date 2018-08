In het Engelse Kent is maandag een jongetje ter wereld gekomen in de file. De opstopping was ontstaan nadat een bus was gekanteld. Bij dat ongeluk vielen veertig vooral lichtgewonden, een twintigtal passagiers moest naar het ziekenhuis. Twee mensen moesten uit hun benarde positie bevrijd worden met een speciale scharen. Hoe het gaat met de zuigeling is niet bekend. Door het ongeluk was de weg urenlang afgesloten.