Bus door aardverschuiving Colombia meegenomen

Een aardverschuiving in Colombia heeft aan ten minste dertien mensen het leven gekost. De slachtoffers zaten in een bus die door de lawine in een ravijn viel. Onder de doden is een baby, meldt de rampenbestrijdingsdienst.

Het ongeluk had plaats in het zuidwesten van Colombia op een snelweg door bergachtig gebied tussen de steden Pasto en Tumaco bij de grens met Ecuador. Volgens de rampenbestrijdingsdienst kwam door de aardverschuiving zo’n vijfduizend kubieke meter steen en aarde op de snelweg en in het ravijn terecht.