Burundi wil vluchtelingen repatriëren

Burundi wil in oktober beginnen met het terughalen van honderdduizenden vluchtelingen. Het gaat om Burundezen die een veilig heenkomen hebben gezocht in buurland Tanzania.

In Tanzania zouden zich ongeveer 200.000 vluchtelingen uit Burundi bevinden. De Tanzaniaanse minister Kangi Lugola (Binnenlandse Zaken) zegt dat het de bedoeling is dat straks 2000 mensen per week worden gerepatrieerd. „Tot er geen Burundese vluchtelingen meer in Tanzania zijn.”

Burundi werd in 2015 in een politieke crisis gestort. Toen kondigde president Pierre Nkurunziza aan voor de derde keer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Dat leidde tot grote politieke onrust en geweld. Nkurunziza is later herkozen en is nog steeds aan de macht.

De chaos leidde tot een grote vluchtelingenstroom. Er zijn naar schatting 400.000 Burundezen op de vlucht geslagen. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zegt dat mensen alleen op vrijwillige basis teruggestuurd moeten worden.

Ook vluchtelingen maken zich zorgen. Een man die met zijn gezin in een kamp in Tanzania woont, zegt dat hij niet wil terugkeren. „We hoorden dat de regeringen afspraken hebben gemaakt over gedwongen repatriatie. We kunnen echt niet terug naar Burundi. Er is daar geen veiligheid.”